نابولي يحافظ على صدارة الدوري الإيطالي بفوز صعب على بولونيا

روما-سانا

حقق فريق نابولي الفوز على ضيفه فريق بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف نابولي كل من جوان جيسوس وهيرفينغ لوزانو وفيكتور أوسيمين في الدقائق 45 و 49 و69 فيما سجل لبولونيا جوشوا نيركزي وموسى بارو في الدقيقتين 41 و 51 من عمر المباراة.

واستطاع نابولي بهذا الفوز أن يحافظ على صدارة “الكالتشيو” برصيد 26 نقطة بفارق نقطتين عن فريق أتالانتا علماً أنه سيحل ضيفاً في الجولة المقبلة على فريق روما في ملعب الأولمبيكو.

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