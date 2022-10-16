تجدد المظاهرات في عاصمة مولدوفا للمطالبة باستقالة رئيسة البلاد

كيشيناو-سانا

تظاهر عشرات الآلاف من أنصار حزب (شور) المعارض في مولدوفا اليوم مجددين مطالبتهم باستقالة رئيسة البلاد مايا ساندو.

وذكرت وكالة تاس أن الشرطة منعت المتظاهرين من الوصول إلى الميدان الرئيسي للعاصمة وفرقتهم بالقوة حيث قدرت عدد المشاركين في المظاهرة بنحو 60 ألف شخص.

وطالب المتظاهرون باستقالة ساندو وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وهتفوا بشعارات (عار) و(لا للديكتاتورية).

وشهدت البلاد سابقاً مظاهرات احتجاجية بسبب عدم الرضا عن إجراءات السلطات الموالية لحف الناتو شارك فيها حزب الاشتراكيين وحزب الشيوعيين وحزب شور حيث طالبوا باستقالة الحكومة لفشلها بالتعامل مع الأزمات.

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