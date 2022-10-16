العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران وبحرية العدو الإسرائيلي خرقهما الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وقال الجيش اللبناني في بيان اليوم: إن “طائرة مسيرة عن بعد تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية أمس مقابل بلدة الوزاني ثم غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة”.

وأشار البيان إلى أن أربعة زوارق حربية تابعة للعدو خرقت المياه الإقليمية اللبنانية أمس مقابل رأس الناقورة.

وأعلنت قيادة الجيش أنها تعمل على متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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