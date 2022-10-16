الناتو يبدأ مناورات نووية في أوروبا يوم غد

بروكسل-سانا

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أنه سيبدأ يوم غد الأثنين مناوراته النووية السنوية (ستيد فاست نوون) شمال وغرب أوروبا.

وبحسب الموقع الالكتروني للحلف، فإن القوات الجوية للناتو ستبدأ مناورات الردع النووي بمشاركة 14 دولة، ونحو 60 طائرة من مختلف الطرازات بما فيها مقاتلات من الجيل الرابع والخامس.

وذكر الموقع أن المناورات ستستمر حتى الـ30 تشرين الأول الجاري، وهي تدريبات روتينية متكررة، ولا علاقة لها بأي من الأحداث العالمية الحالية حسب زعمه.

وأشار الموقع إلى أن التدريبات ستجري فوق سماء بلجيكا التي تستضيف المناورات، وفوق بحر الشمال وبريطانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد قبل يومين، أن إدخال حلف الناتو قواته في صدام مباشر مع الجيش الروسي أمر خطير جداً، يمكن أن يؤدي إلى كارثة عالمية، مشيراً إلى أن روسيا تعول على وجود عقلانية لدى الآخرين كي لا يقوموا بخطوات كهذه.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc