زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب الاكوادور

كيتو-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 6.3 درجات على مقياس ريختر ، جزءا من جزر الإكوادور في المحيط الهادئ بين أمريكا الوسطى وجزر غالاباغوس اليوم، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

ونقلت وكالة رويترز عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قولها: إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات فيما استبعد مركز التحذير من أمواج المد العاتية في المحيط الهادئ احتمال حدوث أمواج تسونامي في المحيط .

وكان زلزال مدمر بلغت شدته7.8 درجات ضرب الإكوادور عام 2016 قبالة الساحل الشمالي الغربي، وتسبب بمقتل 233 شخصا وإصابة أكثر من 600 آخرين بجروح.

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