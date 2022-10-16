طقس الغد… الحرارة أعلى من معدلاتها وزخات متوقعة فوق بعض المناطق

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي، يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية متفرقة من المطر فوق المرتفعات الساحلية والمناطق الشمالية الغربية.

الرياح شرقية على المناطق الساحلية صباحا، وتتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية، وشرقية إلى شمالية شرقية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة، وتثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..