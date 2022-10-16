تشكيل حكومة جديدة في الكويت

الكويت-سانا

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح اليوم مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة في البلاد، بعضوية 15 وزيراً.

وذكرت وكالة كونا الكويتية أن المرسوم نص على تعيين أحمد نواف الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وطلال خالد الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس المجلس ووزيراً للداخلية، وبراك علي براك الشيتان نائبا لرئيس المجلس ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وبدر الملا وزيراً للنفط ونائباً لرئيس مجلس الوزراء.

كما تضمن المرسوم تعيين عبد الوهاب الرشيد وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وسالم الصباح وزيراً للخارجية، وعبد الله السالم وزيراً للدفاع.

والحكومة الكويتية الجديدة هي الـ 41 في تاريخ البلاد، والخامسة في عهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي تولى الحكم في الـ 29 من أيلول 2020.

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