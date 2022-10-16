ندوة توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بدرعا

درعا-سانا

ضمن فعاليات الحملة الوطنية للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي التي تقام بالتزامن مع فعاليات “الشهر الوردي” العالمي، نظمت لجنة المرأة العاملة باتحاد عمال درعا ومديرية الصحة بالمحافظة اليوم ندوة توعوية حول المرض وأعراضه وأسبابه وآثاره النفسية على المرضى.

وخلال الندوة أشارت رئيسة شعبة الصحة الانجابية بمديرية الصحة الدكتورة عائدة الطالب إلى أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وضرورة الفحص الطبي عند الاشتباه، مستعرضة طرق الفحص الذاتي والتعريف بعوامل الخطورة كنمط التغذية والبدانة والعوامل الوراثية.

كما أوضحت رئيسة لجنة المرأة العاملة في اتحاد العمال يمامة الربداوي أن الندوات تقدم معلومات مهمة للنساء العاملات حول سرطان الثدي، وكيفية مواجهة المرض والكشف المبكر عنه.

وأشارت النساء المشاركات إلى الفائدة التي حصلن عليها من الندوة، وخاصة فيما يتعلق بطرق الفحص الذاتي والوقت الذي يستوجب إجراء فحص الإيكو والماموغرام، داعيات إلى تكثيف مثل هذه الندوات لتوسيع دائرة الفائدة.

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