(ألوان الشفاء والأمل)… معرض فني سوري فلبيني في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

(حتى لو كانت هناك العديد من الأشياء المؤلمة التي حدثت لنا في سورية والفلبين، فهناك دائماً أمل بالشفاء)، بهذه العبارة، افتتحت السفيرة الفلبينية في سورية معرض (ألوان الشفاء والأمل)، الذي أقامته وزارة الثقافة اليوم بالتعاون مع سفارة جمهورية الفلبين في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة.

المعرض الذي تبنى فكرة العلاج بالفن تضمن مشاركة ما يقارب مئة لوحة، تنوعت في مقاساتها والتقنيات المستخدمة بتنفيذها، فالبعض اعتمد الأكرليك، والبعض الآخر استخدم ألوان الباستيل.

وفي تصريح لـ سانا، أشارت سفيرة الفلبين لدى سورية فيدا ثريا فيرزوسا إلى وجود أربع عشرة اتفاقية موقعة بين سورية والفلبين، في مجالات الثقافة والاقتصاد والسياحة والمشاريع الصغيرة، ويأتي المعرض الحالي ضمن هذه الاتفاقيات.

وأوضحت السفيرة فيرزوسا أن معرض اليوم يحتوي على لوحات لأكثر من 50 فناناً من أكثر من 11 دولة، سواء من الجالية الفلبينية، أو من أعضاء النادي الدبلوماسي السوري، أو ممثلي سفارات عدد من الدول، كفنزويلا وبنغلادش وصربيا، بالإضافة إلى ممثلين من صندوق الأمم المتحدة للإنماء الإسكاني.

وبينت أن رسم هذه اللوحات يعبر عن أعماق النفس البشرية، كما أنها طريقة مثبتة للشعور بالراحة النفسية ولتفريغ الشحنات السلبية.

من جانبها مديرة المركز الثقافي العربي في أبو رمانة الدكتورة رباب الأحمد نوهت بأهمية هذا التعاون الثقافي الحاصل مع السفارة الفلبينية، مبينة أن فكرة المعرض تتلخص بالتشافي والعلاج عبر مزج الألوان، حيث أقامت سفيرة الفلبين ورشة فنية لأعضاء السفارة، ولعدد من أعضاء النادي الدبلوماسي السوري، وموظفي صندوق الأمم المتحدة، وجاء المعرض نتاجاً لاحقاً لتلك الورشة.

وأشارت إلى أن اللوحات المشاركة حوت مزجاً من الألوان المنتقاة من قبل الفنانين بطريقة معينة، كأسلوب لإيضاح أن الفن هو وسيلة للعلاج والتأمل.

بدورها الرئيسة الفخرية للنادي الدبلوماسي السوري شكرية المقداد لفتت إلى أن معظم المشاركين من فئة السيدات، وبعضهن يرسم لأول مرة، مبينة أن السفيرة ساعدتهن من خلال جلسة تأمل وبعض الملاحظات والقواعد، فيما يخص مزج الألوان وتكوين اللوحة.

خضر سليمان

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