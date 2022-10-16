غوتيريش: ضرورة التعاون لجعل النظم الغذائية الصحية في متناول جميع المجتمعات

نيويورك-سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن عدد الأشخاص المتضررين من الجوع زاد أكثر من الضعف خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يعيش مليون شخص تقريباً في ظروف المجاعة، ما يجعلهم عرضة لخطر الموت.

وخلال رسالته بمناسبة يوم الأغذية العالمي، قال غوتيريش: “إن هناك عدداً كبيراً ممن لا يقوون على تحمل تكلفة اتباع نظام غذائي صحي، وهم ثلاثة مليارات شخص”، مشيراً إلى أن “المجتمعات المحلية الأشد ضعفاً تعاني وطأة جائحة كوفيد 19، وأزمة المناخ والتدهور البيئي والنزاعات التي تزداد هوتها بشكل ملحوظ، إضافة إلى الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأغذية والأسمدة بسرعة”.

وأضاف غوتيريش: “إن شعار يوم الأغذية العالمي هذا العام هو (عدم ترك أحد خلف الركب)”، مؤكداً ضرورة التعاون معاً، للانتقال من ضيق اليأس إلى رحابة الأمل، والعمل على تكاتف الحكومات والعلماء والقطاع الخاص والمجتمع المدني بعضها مع بعض، لجعل النظم الغذائية الصحية متاحة وفي المتناول.

وأشار غوتيريش إلى حاجة المؤسسات المالية إلى زيادة دعمها للبلدان النامية، حتى تتمكن من مساعدة شعوبها ومن الاستثمار في النظم الغذائية.

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