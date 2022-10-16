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توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي لوزارة الخارجية السورية ونظيره العماني

2022-10-16

مسقط-سانا

وقع المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين اليوم مذكرة تفاهم مع المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية العمانية، وذلك في العاصمة العمانية مسقط.

ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب السوري مدير المعهد الدبلوماسي السفير الدكتور عماد مصطفى، وعن الجانب العماني، الدكتورة زينب بنت علي القاسمية.

وفي لقاء قبل التوقيع، بحث السفير مصطفى مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية السفير الدكتور محمد بن ناصر بن حمد الوهيبي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، العلاقات الثنائية بين سورية وعمان، وعدة قضايا ومواضيع ذات اهتمام مشترك.

حضر التوقيع السفير السوري لدى سلطنة عمان الدكتور إدريس ميا، وسفير سلطنة عمان في دمشق تركي البوسعيدي.

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