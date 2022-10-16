(كيف يقرأ الأطفال الشعر) ورشة تفاعلية للأطفال في ثقافي كفرسوسة

دمشق-سانا

ضمن الورشات التفاعلية التي يقيمها (نادي القراءة) في ثقافي كفرسوسة، أقيمت ورشة (كيف يقرأ الأطفال الشعر)، بإشراف الشاعر والملحن رضوان درويش، وإدارة نوار الشاطر.

وتهدف جلسات نادي القراءة إلى جعل القراءة فعلاً ممتعاً للطفل، عبر استخدام أساليب منوعة تحببه بها، وتجعله يقبل عليها كسلوك يومي.

وتضمنت الجلسة التي حضرها ثلاثون طفلاً، قراءات شعرية من ديوان (براعم النخبة) للشاعر السوري الدكتور حسان قمحية، تعرف الأطفال من خلالها على الأشعار ذات المضمون الغني والهادف والمنظومة على عدة بحور.

وقام الشاعر درويش بشرح الخطوات الأساسية لقراءة الشعر بشكل صحيح للأطفال، ورتب خطواتها من قراءة عنوان القصيدة، وفهم مضمون القصيدة، واستخدام التعابير الإيحائية المناسبة لكل كلمة، وقام الأطفال بتطبيق الخطوات عملياً، كما تمت قراءة عدة قصائد بطريقة موسيقية إيقاعية.

وأضافت الشاطر شرحاً مبسطاً عن مفهوم الوزن الشعري، وأهمية الأنشودة بالنسبة للطفل، لكون الغناء أو الإنشاد من أهم الوسائل العملية ليفهم الطفل موسيقية الشعر، ويقرأه باهتمام وشغف.

ميس العاني

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