مدير المنطقة الصحية في السقيلبية بريف حماة: حملة التقصي عن السرطان تشهد إقبالاً كبيراً من الأهالي

حماة-سانا

استقطبت الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان أعداداً كبيرة من أبناء منطقة السقيلبية بريف حماة، لإجراء الفحوصات اللازمة لسرطانات الثدي وعنق الرحم والبروستات، التي تقدمها الحملة مجاناً.

وقال مدير المنطقة الصحية في السقيلبية الدكتور أنور علي: إن أعداد المواطنين المستفيدين والمسجلين للاستفادة من هذه الفحوصات كانت كبيرة وأكثر من المتوقع، حيث يتم يومياً إدخال بيانات العشرات من أهالي المنطقة وهذا يدل على حجم زيادة الوعي والإدراك لدى الأهالي لضرورة إجراء هذه الفحوصات.

ونوه علي بجهود الأطباء والكادر الصحي والجمعيات الأهلية في التنظيم وتأمين الخدمات الطبية اللازمة لأبناء المنطقة.

يشار إلى أن العيادات الطبية المتنقلة توجد في منطقة السقيلبية حتى الـ 23 من الشهر الجاري، وكذلك في كل من مناطق سلحب وشطحة والفريكة.

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