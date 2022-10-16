صندوق دعم الإنتاج: غراس مجانية لمزارعي الحمضيات الراغبين بتجديد بساتينهم الهرمة

دمشق-سانا

أعلن مجلس إدارة صندوق دعم الإنتاج الزراعي اليوم دعم مزارعي الحمضيات، الراغبين بتجديد بساتينهم الهرمة وغير المنتجة، من خلال تقديم غراس جديدة لهم مجاناً.

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا بين خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق في مبنى الوزارة اليوم أن برنامج الدعم يتضمن ترميم بستان متكامل مع توحيد الصنف، وغراساً مجانية، شريطة الالتزام بالشروط التي تحددها الوزارة، من حيث الأنواع والأصناف وطريقة الزراعة والمكافحة، بحيث يتم إنتاج أصناف ملائمة ومتدرجة النضج وبأعداد مناسبة، بما يساهم في تسهيل عملية التسويق وحماية المزارعين من الخسارة.

ولفت الوزير إلى إمكانية دراسة تقديم الدعم من خلال قروض من المصرف الزراعي، وفق برنامج دعم الفائدة، مشدداً على دور الإرشاد والتوعية بأهمية توحيد الأصناف وضرورة تحديد أولويات الدعم الذي سيقدمه الصندوق في الفترة القادمة، وتقييم الدعم خلال المراحل السابقة والانتقال إلى الدعم النوعي المتخصص.

وقال قطنا: “إن الدعم جاء بناء على أهمية هذا المحصول الاقتصادي، وحرصاً من الوزارة على تقديم الدعم الفني والمادي للمزارعين، وضرورة تنظيم عملية الإنتاج وتوزيع وتوحيد الأصناف”، مشيراً إلى أنه يمكن للراغبين بتجديد بساتينهم الهرمة تقديم طلب إلى الوحدة الإرشادية التابعين لها، ليصار إلى منحهم رخصة قلع وتسليمهم الغراس اللازمة.

غصوب عبود

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