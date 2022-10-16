وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 11 طائرة بدون طيار أوكرانية، واعترضت 8 صواريخ من نوع “هيمارس”، ودمرت 5 مستودعات للأسلحة الأوكرانية في مناطق مختلفة