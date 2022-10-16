وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 11 طائرة بدون طيار أوكرانية، واعترضت 8 صواريخ من نوع “هيمارس”، ودمرت 5 مستودعات للأسلحة الأوكرانية في مناطق مختلفة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إيغوروف: الوضع الإنساني في مخيم الركبان لا يزال صعباً
2022-10-14
سورية تعرب عن تعازيها وتضامنها مع فنزويلا إثر وفاة عشرات المواطنين نتيجة الأمطار الغزيرة
2022-10-13
الدكتور الغباش: ضرورة دعم سورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
2022-10-13
وزير النفط يبحث مع وزير الطاقة الروسي تعزيز التعاون في مجال الطاقة والتدريب
2022-10-13
السفير صباغ: النهج العدائي لدول غربية حيال الأزمة الأوكرانية دليلٌ على سعيها لتأجيج الحرب وإذكاء النزعة النازية
2022-10-12
الوزير إبراهيم ونظيره الروسي يبحثان آليات متابعة التعاون المشترك وزيادة تبادل الخبرات
2022-10-12
مباحثات سورية إيرانية للتعاون الثنائي في مجالات المشاريع الصغيرة
2022-10-12
محليات
إلقاء القبض على شخص يروج مبالغ مالية مزورة في حي الميدان بحلب
2022-10-16
المجلس المركزي لنقابة المعلمين: رفع شرائح تعويض نهاية الخدمة وتطوير المناهج والمخابر
2022-10-16
تغريم مخبزين بريف درعا بسبب نقص الوزن
2022-10-16
درجات الحرارة تميل للارتفاع وأمطار متوقعة فوق مناطق متفرقة
2022-10-16
المقداد: الاكتشاف الأثري المهم في الرستن دليل إضافي على دور سورية التاريخي
2022-10-16
احتفال بتنصيب مار بطرس قسيس مطراناً على أبرشية حلب وتوابعها للسريان الأرثوذكس
2022-10-15
العثور على جثة رجل ضمن بناء قيد الإنشاء في كورنيش جبلة
2022-10-15
رياضة
منتخب حمص للشطرنج ينهي تحضيراته للمشاركة ببطولة العرب
2022-10-16
ليستر وكريستال بالاس يتعادلان سلباً في الدوري الإنكليزي
2022-10-15
فالنسيا يتعادل مع إلتشي في الدوري الاسباني
2022-10-15
البولندية شفيونتك تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سان دييغو
2022-10-15
أثبتوا أنهم قادرون ومتمكنون.. جرحى الوطن الرياضيون يختتمون منافسات دورة الألعاب البارالمبية الثانية
2022-10-15
برينتفورد يفوز على برايتون بثنائية في الدوري الإنكليزي
2022-10-15
اختتام بطولة السويداء التنشيطية بالكيك بوكسينغ للبراعم
2022-10-15
اقتصاد
انطلاق فعاليات ملتقى الاستثمار السياحي 2022 بدمشق
2022-10-16
مزارعو عسال الورد يبدؤون قطاف محصول البطاطا وسط توقعات بإنتاج 4 آلاف طن
2022-10-16
ارتفاع صادرات السيارات الصينية
2022-10-16
بقيمة نحو 321 مليون ليرة… بدء صرف تعويضات الأضرار الزراعية بالسويداء
2022-10-16
خبير اقتصادي: أوروبا تشهد صدمة طاقة ذات أبعاد غير مسبوقة
2022-10-16
الذهب ينخفض 5 آلاف ليرة في السوق المحلية
2022-10-15
غازبروم: نزود أوروبا بـ 43.1 مليون متر مكعب من الغاز يومياً عبر أوكرانيا
2022-10-15
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مركز 7 نيسان بالسويداء يواصل استقبال العشرات من الراغبين بتسوية أوضاعهم
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انطلاق أيام صحة دمشق العلمية
انطلاق فعاليات ملتقى الاستثمار السياحي 2022 بدمشق
انتهاء أعمال ترميم وصيانة مقر جمعية بيت السفينة في دمشق القديمة – فيديو
استمرار العملية الأمنية في مدينة جاسم بريف درعا و القضاء على عدد من إرهابيي (داعش)
وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 11 طائرة بدون طيار أوكرانية، واعترضت 8 صواريخ من نوع “هيمارس”، ودمرت 5 مستودعات للأسلحة الأوكرانية في مناطق مختلفة
2022-10-16
2022-10-16
najwa
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الدفاع الروسية: خلال الـ 24 ساعة الأخيرة دمرت القوات المسلحة الروسية عدة منشآت للإدارة العسكرية وأنظمة الطاقة الأوكرانية
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