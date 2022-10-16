إلقاء القبض على شخص يروج مبالغ مالية مزورة في حي الميدان بحلب

حلب-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي بحلب القبض على شخص يقوم بترويج مبالغ مالية مزورة في حي الميدان بحلب.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها تلقت سانا نسخة منه أنه تم ضبط 35 قطعة مزورة من فئة مئة دولار أمريكي، وقطعة من فئة خمسة آلاف ليرة سورية بحوزة الشخص المذكور.

وأكدت الوزارة أنه وبعد إجراء الخبرة الفنية على المبالغ المصادرة تبين أن جميعها مزورة، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على تصريف العملات الأجنبية والسورية المزورة في الأسواق، وبيعها لقاء المنفعة المادية، لافتاً إلى أنه حصل على المبالغ المزورة من شخص متوار.

وبينت الوزارة أن التحقيقات ما زالت مستمرة لإلقاء القبض على المتواري، وسيتم تقديم المقبوض عليه مع المصادرات إلى القضاء المختص.

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