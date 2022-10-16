نادي الأسير الفلسطيني يطالب بضغط دولي على الاحتلال للإفراج عن ناصر أبو حميد

القدس المحتلة-سانا

أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان حرج جداً، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عنه.

وأوضح النادي في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن أبو حميد فقد القدرة على تناول الطعام، ويعاني من آلام شديدة في جسده وخاصة في الصدر، كما أنه يواجه صعوبة في الكلام والتنفس نتيجة استمرار انتشار مرض السرطان في جسده.

وأشار النادي إلى أن سلطات الاحتلال تصر على الاستمرار في جريمة القتل البطيء للأسير أبو حميد، حيث تحتجزه في معتقل الرملة الذي يعتبر من أسوأ المعتقلات التي يحتجز فيها الأسرى المرضى، واستشهد فيه العديد منهم نتيجة لجريمة الإهمال الطبي المتعمد.

وفي السياق ذاته قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن الاحتلال يحتجز 28 أسيرة بينهن طفلة في معتقل “الدامون”، مبينة أنهن يواجهن أوضاعاً قاسية على مختلف المستويات الإنسانية والصحية.

ولفتت الهيئة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت نهاية العام الماضي الطفلة نفوذ حماد 15 عاماً من مدرستها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، مبينة أنها رغم صغر سنها لم تسلم من التعذيب النفسي والجسدي، وأن سلطات الاحتلال ترفض الإفراج عنها.

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