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مزارعو عسال الورد يبدؤون قطاف محصول البطاطا

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جني محصول البطاطا بريف حماة في بلدة خطاب

تصوير: وسام الحمود  

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