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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إيغوروف: الوضع الإنساني في مخيم الركبان لا يزال صعباً
2022-10-14
سورية تعرب عن تعازيها وتضامنها مع فنزويلا إثر وفاة عشرات المواطنين نتيجة الأمطار الغزيرة
2022-10-13
الدكتور الغباش: ضرورة دعم سورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
2022-10-13
وزير النفط يبحث مع وزير الطاقة الروسي تعزيز التعاون في مجال الطاقة والتدريب
2022-10-13
السفير صباغ: النهج العدائي لدول غربية حيال الأزمة الأوكرانية دليلٌ على سعيها لتأجيج الحرب وإذكاء النزعة النازية
2022-10-12
الوزير إبراهيم ونظيره الروسي يبحثان آليات متابعة التعاون المشترك وزيادة تبادل الخبرات
2022-10-12
مباحثات سورية إيرانية للتعاون الثنائي في مجالات المشاريع الصغيرة
2022-10-12
محليات
درجات الحرارة تميل للارتفاع وأمطار متوقعة فوق مناطق متفرقة
2022-10-16
احتفال بتنصيب مار بطرس قسيس مطراناً على أبرشية حلب وتوابعها للسريان الأرثوذكس
2022-10-15
العثور على جثة رجل ضمن بناء قيد الإنشاء في كورنيش جبلة
2022-10-15
ضبط معمل تصنيع سكاكر ملبس بدمشق لوجود مواد تحوي حشرات ومخلفات فئران
2022-10-15
انتهاء أعمال ترميم وصيانة مقر جمعية بيت السفينة في دمشق القديمة – فيديو
2022-10-15
ضبط مستودع غاز غير مرخص في اللاذقية
2022-10-15
تعزيز ثقافة الشكوى في ندوة حوارية بدمشق
2022-10-15
رياضة
ليستر وكريستال بالاس يتعادلان سلباً في الدوري الإنكليزي
2022-10-15
فالنسيا يتعادل مع إلتشي في الدوري الاسباني
2022-10-15
البولندية شفيونتك تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سان دييغو
2022-10-15
أثبتوا أنهم قادرون ومتمكنون.. جرحى الوطن الرياضيون يختتمون منافسات دورة الألعاب البارالمبية الثانية
2022-10-15
برينتفورد يفوز على برايتون بثنائية في الدوري الإنكليزي
2022-10-15
اختتام بطولة السويداء التنشيطية بالكيك بوكسينغ للبراعم
2022-10-15
لاعب منتخب سورية للكيك بوكسينغ يتوج بلقب بطولة العالم للمحترفين للمواي تاي والكي (1)
2022-10-15
اقتصاد
انطلاق فعاليات ملتقى الاستثمار السياحي 2022 بدمشق
2022-10-16
مزارعو عسال الورد يبدؤون قطاف محصول البطاطا وسط توقعات بإنتاج 4 آلاف طن
2022-10-16
ارتفاع صادرات السيارات الصينية
2022-10-16
بقيمة نحو 321 مليون ليرة… بدء صرف تعويضات الأضرار الزراعية بالسويداء
2022-10-16
الذهب ينخفض 5 آلاف ليرة في السوق المحلية
2022-10-15
غازبروم: نزود أوروبا بـ 43.1 مليون متر مكعب من الغاز يومياً عبر أوكرانيا
2022-10-15
باكستان: الدمار الناجم عن الفيضانات يقدر بأكثر من 16 مليار دولار
2022-10-15
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الشريط الإخباري
انطلاق فعاليات ملتقى الاستثمار السياحي 2022 بدمشق
مقتل 11 شخصاً في هجوم إرهابي على ساحة تدريب في بيلغورود الروسية
انتهاء أعمال ترميم وصيانة مقر جمعية بيت السفينة في دمشق القديمة – فيديو
استمرار العملية الأمنية في مدينة جاسم بريف درعا و القضاء على عدد من إرهابيي (داعش)
برئاسة سورية.. المكتب التنفيذي لـ (أوابك) في الكويت يعتمد ميزانية المنظمة لعام 2023
لاعب منتخب سورية للكيك بوكسينغ يتوج بلقب بطولة العالم للمحترفين للمواي تاي والكي (1)
الحرارة حول معدلاتها وأمطار متفرقة في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية
بعد تطهيرها من مخلفات الإرهاب وعودة الخدمات.. أكثر من 800 عائلة تعود إلى معرة النعمان بريف إدلب
مزارعو عسال الورد يبدؤون قطاف محصول البطاطا
2022-10-16
تصوير: ديما الجيرودي
محصول البطاطا
2022-10-16
najwa
سابق
انطلاق فعاليات ملتقى الاستثمار السياحي 2022 بدمشق
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جني محصول البطاطا بريف حماة في بلدة خطاب
تصوير: وسام الحمود
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