الصين تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا

بكين-سانا

دعت الصين مواطنيها إلى مغادرة الأراضي الأوكرانية وفقاً لما ذكرته صحيفة تشاينا ديلي الصينية اليوم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشف هويتها قولها: “إن مواطني جمهورية الصين الشعبية الموجودين في أوكرانيا مدعوون إلى الإجلاء ، وسفارة الصين في كييف مستعدة لتقديم المساعدة في تنظيم المغادرة”.

وكان المكتب التمثيلي للصين دعا قبل أيام مواطنيه إلى عدم البقاء في أراضي أوكرانيا ما لم يكن ذلك ضرورياً للغاية ومغادرتها في الوقت المناسب عندما يكون ذلك آمناً.

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