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مراسلة سانا: بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس.. انطلاق فعاليات ملتقى الاستثمار السياحي 2022 في فندق داما روز بدمشق

2022-10-16

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مزارعو عسال الورد يبدؤون قطاف محصول البطاطا

تصوير: ديما الجيرودي

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