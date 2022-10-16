مظاهرات في إيطاليا احتجاجاً على العقوبات المفروضة على روسيا

روما-سانا

نظم الاتحاد السياسي السيادي والشعبي لإيطاليا مظاهرات اليوم احتجاجاً على العقوبات المفروضة على روسيا وعلى تزويد نظام كييف بالأسلحة.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية أن روما شهدت مظاهرات واحتجاجات عدة بهذا الصدد، إذ نظم الاتحاد أكبرها في ساحة سانتي أبوستولي الشهيرة وسط العاصمة تحت شعار “لا حرب ولا عقوبات بل سلام وعمل”.

وندد المتظاهرون بسياسة الحكومة المتعلقة بتزويد كييف بالأسلحة والعقوبات المفروضة على روسيا، ورفعوا لافتات كتبوا على إحداها “الناتو والاتحاد الأوروبي اتركونا وشأننا”.

وطالب المتظاهرون السلطات الإيطالية بحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحادة في البلاد، الناجمة عن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء.

ووفقا لآخر استطلاعات الرأي العام، يعارض حوالي 60 بالمئة من الإيطاليين توريد الأسلحة إلى أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا.

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