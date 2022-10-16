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مقتل 11 شخصاً في هجوم إرهابي على ساحة تدريب في بيلغورود الروسية

2022-10-15

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 11 شخصا وإصابة 15 آخرين، جراء هجوم إرهابي على ساحة للتدريب على الرماية في مقاطعة بيلغورود الروسية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: “ارتكب مواطنان من إحدى بلدان رابطة الدول المستقلة عملا إرهابيا في ساحة التدريب في مقاطعة بيلغورود”، لافتة إلى أنه “تم القضاء على الإرهابيين اللذين نفذا الهجوم”.

وأضاف البيان: إن “الهجوم أسفر عن مقتل 11 شخصا فيما نقل 15 آخرون مصابون بجروح متفاوتة الخطورة إلى المستشفى”.

وأشار البيان إلى أن الهجوم وقع أثناء تدريب على الرماية لمتطوعين يرغبون بالمشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا، موضحا أن “المهاجمين أطلقوا النار من أسلحة خفيفة على أفراد إحدى الوحدات”.

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