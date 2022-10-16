العثور على جثة رجل ضمن بناء قيد الإنشاء في كورنيش جبلة

دمشق-سانا

عثر عناصر قسم شرطة منطقة جبلة في محافظة اللاذقية على جثة شخص ضمن منور بناء قيد الإنشاء في كورنيش جبلة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه، أنه فور ورود معلومات إلى القسم عن وجود جثة شخص ضمن منور بناء قيد الإنشاء، توجهت دوريات من شرطة منطقة جبلة وقسم الأدلة الجنائية إلى المكان، وشوهدت جثة شخص تبين أنه يدعى “وائل – ح” مواليد 1984 ممددة على الأرض.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات بينت أن الشخص تعرض للسقوط من منور بناء، وتم إعلام هيئة الكشف الطبي والقضائي، وبالكشف تبين أن سبب الوفاة هو سقوطه من مكان مرتفع، لافتة إلى أنه تم نقل الجثة وإيداعها مشفى جبلة الوطني والتحقيقات مازالت مستمرة لكشف ملابسات الوفاة.

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