ضبط معمل تصنيع سكاكر ملبس بدمشق لوجود مواد تحوي حشرات ومخلفات فئران

دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق معمل تصنيع سكاكر ملبس بمخالفة وجود مواد تحوي حشرات ومخلفات فئران، وصهريج مازوت بمخالفة التلاعب بالترصيص فيه، ومحل مستلزمات صحية، ودهانات منتهية الصلاحية.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم أنه تم ضبط معمل تصنيع سكاكر ملبس في منطقة البزورية بمخالفة حيازة دقيق أبيض، وقلب اللوز، ومادة النشاء تحوي حشرات ومخلفات الفئران، حيث تم حجز المواد وإتلافها.

ووفق البيان تم ضبط صهريج مازوت يفرغ بأحد محطات وقود دمشق بمخالفة نقص بالكيل، وتلاعب بالترصيص، وتم تغريمه بمبلغ 427500 ليرة سورية.

كما تم ضبط مستلزمات صحية ودهانات منتهية الصلاحية للبيع في المناخلية، وتم حجزها وإتلافها أصولاً، وتم تنفيذ إغلاق بمخالفة عدم إعطاء فواتير شراء “نصف جملة” لمحل خضار وفواكه في سوق الهال بالزبلطاني.

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