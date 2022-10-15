(المرأة .. رؤى متقابلة في أعمال نذير نبعة وليلى نصير) ضمن معرض في غاليري جورج كامل

دمشق-سانا

شكل المعرض الاستعادي بعنوان “المرأة .. رؤى متقابلة في أعمال نذير نبعة وليلى نصير” حوارية فنية جمالية وفكرية عالية مساء اليوم، استمتع بها جمهور غاليري جورج كامل ضمن فعاليات أيام الفن التشكيلي السوري.

المعرض ضم 66 عملا من مقتنيات الغاليري تنوعت في أحجامها وتقنياتها، ولعبت المرأة فيها دور البطولة بمواضيع عديدة تحاكي عوالم الانثى وتشعباته الكثيرة مع حالات إنسانية وشعورية مختلفة وفق توجه ومدرسة كل فنان من الفنانين الرائدين.

الفنان نبعة المولود في دمشق عام 1938 والمتوفي فيها عام 2016 تضمنت مجموعته 16 لوحة بورتريه بتقنية الألوان المائية، وبأحجام متوسطة بالإضافة لعدد من اللوحات الغنية بالهارموني اللوني بتقنية الألوان الزيتية وبأحجام كبيرة.

أما الفنانة ليلى نصير المولدة في اللاذقية عام 1941 فتضمنت مجموعتها عدة دراسات بقلم الرصاص مع لوحات بتقنية الباستيل والأحبار وأخرى بالألوان المائية الشفافة، وبعض الأعمال بتقنية الألوان الزيتية.

وعن فكرة المعرض قال جورج كامل صاحب الغاليري في تصريح لمراسل سانا: “احببنا أن نقدم هذه الرؤى المتقابلة في أعمال كلا الفنانين الرائدين كونهما تناولا المرأة كموضوع أساسي في أغلب لوحاتهما، وصوراها بكل حالاتها الأنثوية والإنسانية بالإضافة إلى أنهما يمثلان ذات الفترة في التشكيل السورين وكلاهما درس الفن في مصر في فترة ستينيات القرن الماضي”.

وأوضح كامل أن أيام الفن التشكيلي السوري مهمة من خلال الفعاليات المتنوعة المحتفية به وبتوقيتها الذي يأتي مع بداية الموسم الجديد من المعارض الفنية، مبيناً أن سنوات الحرب على سورية ظلمت المشهد التشكيلي السوري وصار الوقت مناسباً اليوم ليعود الجمهور إلى هذا الفن مع جهود المهتمين في الإضاءة على التجارب الرائدة والمعاصرة المهمة.

ويستمر المعرض حتى تاريخ الـ 20 من الشهر الجاري.

محمد سمير طحان

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