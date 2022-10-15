كمالوندي: تقارير وكالة الطاقة الذرية الأخيرة حول إيران أعدت لأجندات سياسية خاصة

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة الأخيرة حول إيران، أعدت لأجندات سياسية خاصة، بغية تشويه صورتها على الصعيد الدولي، مشيراً إلى أن الدبلوماسية الإيرانية تصدت لهذه المخططات.

وقال كمالوندي في تصريح اليوم: “إن أعداءنا الذين يسعون في إطار هدفهم الرئيسي لاستهداف الصناعة النووية والعلماء الإيرانيين لم يبق أمامهم أي خيار سوى الدبلوماسية”.

ونوه كمالوندي بالإنجازات التي حققتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في مجال إنتاج المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية رغم الحظر المفروض على البلاد، وقال: “هناك ما يتراوح بين 400 إلى 500 ألف شخص في خارج البلاد يستخدمون هذه الأدوية الإيرانية فضلاً عن الاستخدام الداخلي”.

ولفت كمالوندي إلى الادعاءات الزائفة التي يروج لها الغرب حول استثناء الدواء والغذاء في الحظر المفروض على إيران، مبيناً أن بلاده سلمت الوثائق التي تدحض هذه الأكاذيب إلى مندوب مجلس حقوق الإنسان.

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