ضبط مستودع غاز غير مرخص في اللاذقية

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية مستودع غاز غير مرخص، يحوي ثلاثين أسطوانة غاز صناعي، وخمس عشرة أسطوانة غاز منزلي وثماني غازات سفاري.

وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية المهندس أحمد زاهر في تصريح لمراسلة سانا أن المخالف يقوم بشراء الغاز من أصحاب الرخص، ويقوم بنقل الغاز السائل من أسطوانات الغاز الصناعي إلى أسطوانات الغاز المنزلي والسفاري والاتجار بها في السوق السوداء، وبيعها بأوزان غير نظامية، لتحقيق الربح المادي، لافتا إلى أنه تمت مصادرة كامل الموجودات، وتشميع المستودع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولا بحق المخالف وتغريمه بمبلغ 23 مليونا و55 ألف ليرة سورية.

وأوضح زاهر أن المديرية قامت أيضا بتنظيم عدد من الضبوط التموينية بحق سرافيس بمخالفة التسرب عن العمل، والامتناع عن تأدية الخدمة للمواطنين، بقصد الاتجار بالمخصصات في السوق السوداء، ومخالفات البيع بسعر زائد للخضار والفواكه، وعدم الإعلان عن الأسعار لمواد الحبوب وعدم حيازة فواتير للألبسة والأحذية والقرطاسية.

ديمة حشمة