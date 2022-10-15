وفاة شخص في فيضانات باليونان ومئات البلاغات لإنقاذ الناس

أثينا-سانا

لقي رجل مصرعه، في حين اعتبرت امرأة في عداد المفقودين، بعد أن جرفت فيضانات ضربت الساحل الشمالي لجزيرة كريت اليونانية سيارة كانا بداخلها اليوم.

ونقلت رويترز عن السلطات اليونانية قولها: إن فرقة الإطفاء اليونانية انتشلت الرجل من المركبة التي جرفتها المياه إلى البحر، بعد هطول أمطار غزيرة في قرية أجيا بيلاجيا في منطقة هيراكليون بالجزيرة.

بدورها أظهرت صور سيارات عائمة أو غارقة جزئياً، مع قوارب صيد صغيرة في مياه البحر الموحلة قبالة أجيا بيلاجيا، بينما قال مسؤول في فرقة الإطفاء: إن الفرقة تلقت مئات البلاغات لإنقاذ الناس، أو سحب المياه من المباني التي غمرتها المياه في الجزيرة.

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