متابعة تحضيرات إطلاق الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان في حمص

حمص-سانا

نظمت محافظة حمص اليوم اجتماعاً لمتابعة تحضيرات إطلاق الحملة الوطنية، للتقصي عن سرطان الثدي وعنق الرحم والبروستات، ضم كوادر طبية وفعاليات اقتصادية واجتماعية وجمعيات أهلية.

وتم خلال الاجتماع استعراض إجراءات المحافظة ومديرية صحة حمص، لتأمين المستلزمات والمواد الطبية والتجهيزات اللوجستية، لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها.

محافظ حمص المهندس نمير مخلوف أكد ضرورة تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية، لإنجاح الحملة من خلال تأمين كل مستلزماتها، ووضع خطة مدروسة ومنظمة، لتحقق الهدف المنشود من الحملة بإنجاز خطة البرنامج والوصول إلى المواطنين على امتداد المحافظة مدينة وريفاً وبالشكل الأمثل.

رشا المحرز

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc