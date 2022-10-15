الحرارة حول معدلاتها غداً والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع قليلا، لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي، يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، وتكون مصحوبة بالرعد أحيانا، ويكون سديميا مغبرا في المناطق الشرقية والبادية، وخاصة خلال ساعات المساء والليل.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية في المناطق الساحلية والشمالية، بينما تكون شرقية إلى جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والبادية، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..