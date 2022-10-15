فنية الملاكمة بحماة تنتقي منتخبها المشارك في بطولة الجمهورية للأشبال

حماة-سانا

أقامت اللجنة الفنية للملاكمة بحماة بطولة المحافظة باللعبة لفئة الأشبال، مواليد عامي 2008 و2009، بمشاركة لاعبين من أندية سلحب والشرطة والشبيبة، إضافة إلى مركز سليمان فرج الشيخ التدريبي، وذلك في صالة الملاكمة بمدينة الباسل الرياضية.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز اللاعبين التالية أسماؤهم بالمركز الأول في أوزانهم، وهم حسين خضر بوزن 35 كغ، وأحمد رستم بوزن 37 كغ، ويوشع حميدة بوزن 40 كغ، وعبد الله الحلبي بوزن 43 كغ، ونبال درغام 46 كغ، وأسامة الشيخ فارس 48 كغ، وسلمان علوش 52 كغ، ومحمد أمير صليعي 54 كغ، وربيع برهوم 58 كغ، وعبد الحميد الضاهر 61 كغ، ومحمد الحاج عبد الله 64 كغ، وقصي فاضل 67 كغ، وكتيبة الشامي 70 كغ، وعلي صطوف العلي بوزن زائد 70 كغ.

وتم في نهاية البطولة تشكيل منتخب أشبال حماة الذي سيشارك في بطولة الجمهورية المقبلة، والتي ستقام في دمشق في العشرين من الشهر الجاري، وذلك من اللاعبين الذين أحرزوا المراكز الأولى في أوزانهم.

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