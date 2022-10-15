إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة قراوة بني حسان

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أسفر عن إصابة خمسة، بينهم اثنان بحالة حرجة والعشرات بحالات اختناق نقلوا على إثرها إلى مستشفى سلفيت الحكومي لتلقي العلاج.

واستشهد فلسطينيان وأصيب العشرات أمس جراء عدوان للاحتلال على مدينة جنين ومخيمها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc