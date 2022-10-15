من عمليات جني محصول الحمضيات في طرطوس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إيغوروف: الوضع الإنساني في مخيم الركبان بمنطقة التنف لا يزال صعباً
2022-10-14
سورية تعرب عن تعازيها وتضامنها مع فنزويلا إثر وفاة عشرات المواطنين نتيجة الأمطار الغزيرة
2022-10-13
الدكتور الغباش: ضرورة دعم سورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
2022-10-13
وزير النفط يبحث مع وزير الطاقة الروسي تعزيز التعاون في مجال الطاقة والتدريب
2022-10-13
السفير صباغ: النهج العدائي لدول غربية حيال الأزمة الأوكرانية دليلٌ على سعيها لتأجيج الحرب وإذكاء النزعة النازية
2022-10-12
الوزير إبراهيم ونظيره الروسي يبحثان آليات متابعة التعاون المشترك وزيادة تبادل الخبرات
2022-10-12
مباحثات سورية إيرانية للتعاون الثنائي في مجالات المشاريع الصغيرة
2022-10-12
محليات
مزارعو حمضيات في طرطوس: استجرار السورية للتجارة للمحصول يساعدنا على التسويق وتخفيف الأعباء المادية
2022-10-15
مديرية النقل بالرقة تنهي عملية الفحص الفني للمركبات المسجلة في الريف المحرر
2022-10-15
الحرارة حول معدلاتها وأمطار متفرقة في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية
2022-10-15
تركيب 11 خزاناً جديداً لتأمين مياه الشرب بالحسكة
2022-10-15
300 عائلة في ريف درعا تتسلم منحة الحدائق المنزلية
2022-10-14
القضاء على عدد من إرهابيي (داعش) خلال عملية أمنية في مدينة جاسم بريف درعا
2022-10-14
مجلس الشعب يشارك افتراضياً في المؤتمر الدولي لأمن المعلومات في سوتشي
2022-10-14
رياضة
أثبتوا أنهم قادرون ومتمكنون.. جرحى الوطن الرياضيون يختتمون منافسات دورة الألعاب البارالمبية الثانية
2022-10-15
برينتفورد يفوز على برايتون بثنائية في الدوري الإنكليزي
2022-10-15
اختتام بطولة السويداء التنشيطية بالكيك بوكسينغ للبراعم
2022-10-15
لاعب منتخب سورية للكيك بوكسينغ يتوج بلقب بطولة العالم للمحترفين للمواي تاي والكي (1)
2022-10-15
بفوزه على المجد.. الوثبة ينفرد بصدارة الدوري الممتاز لكرة القدم
2022-10-14
منتخب سورية بكرة القدم للشابات يتحضر للمشاركة في بطولة غرب آسيا
2022-10-14
مانشستر يونايتد الانكليزي يتغلب على أومونيا نيقوسيا القبرصي في الدوري الأوروبي
2022-10-14
اقتصاد
الذهب ينخفض 5 آلاف ليرة في السوق المحلية
2022-10-15
غازبروم: نزود أوروبا بـ 43.1 مليون متر مكعب من الغاز يومياً عبر أوكرانيا
2022-10-15
باكستان: الدمار الناجم عن الفيضانات يقدر بأكثر من 16 مليار دولار
2022-10-15
مسؤول أوروبي: الوضع في بريطانيا يؤكد الحاجة للحذر في الخيارات الاقتصادية
2022-10-14
منطقة اليورو تسجل عجزاً تجارياً قياسياً في آب الماضي
2022-10-14
انخفاض أسعار النفط بفعل مخاوف الركود
2022-10-14
النفط يصعد متأثراً بتراجع الدولار
2022-10-14
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الشريط الإخباري
استمرار العملية الأمنية في مدينة جاسم بريف درعا و القضاء على عدد من إرهابيي (داعش)
برئاسة سورية.. المكتب التنفيذي لـ (أوابك) في الكويت يعتمد ميزانية المنظمة لعام 2023
لاعب منتخب سورية للكيك بوكسينغ يتوج بلقب بطولة العالم للمحترفين للمواي تاي والكي (1)
الحرارة حول معدلاتها وأمطار متفرقة في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية
بعد تطهيرها من مخلفات الإرهاب وعودة الخدمات.. أكثر من 800 عائلة تعود إلى معرة النعمان بريف إدلب
من عمليات جني محصول الحمضيات في طرطوس
2022-10-15
من عمليات جني محصول الحمضيات في طرطوس
2022-10-15
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