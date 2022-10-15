المستوطنون الإسرائيليون يصعدون إرهابهم بحق الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

يصعد المستوطنون الإسرائيليون بحماية قوات الاحتلال إرهابهم بحق الفلسطينيين، حيث يقتحمون مدن وبلدات الضفة الغربية ويقطعون الطرق وينتهكون المقدسات الإسلامية والمسيحية، لتنفيذ مخططات الاحتلال الاستعمارية الاستيطانية في ظل غياب أي تحرك دولي لوقفها.

وأوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في تقرير نشره اليوم أن إرهاب المستوطنين طال الأسبوع الماضي معظم مدن الضفة وفي مقدمتها القدس، حيث اقتحم الآلاف منهم بحماية قوات الاحتلال المسجد الأقصى ضمن محاولاتهم لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه وتهويده، كما نفذوا جولات استفزازية في البلدة القديمة بالقدس وفي بلدة الطور في شمالها الشرقي، واستولوا على محصول الزيتون في أراضي حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب الاقصى.

وأشار التقرير إلى أن مئات المستوطنين اقتحموا بلدتي حوارة واللبن الشرقية والمنطقة الأثرية في بلدتي سبسطية والمسعودية في نابلس ومواقع أثرية وسط الخليل وبلدة تقوع ومنطقة برك سليمان في بيت لحم وبلدات رأس كركر وسنجل وعين قينيا وعين ايوب في رام الله، وأحرقوا عدة مزارع ومحال تجارية، واعتدوا على المنازل وعلى عشرات المركبات، كما استولوا على محصول الزيتون في أراضي بلدات قصرة وقريوت وعورتا في نابلس، ومنعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم في بلدة حارس غرب سلفيت، واعتدوا على الفلسطينيين أثناء قطافهم الزيتون في منطقة خلة حسان في سلفيت، وخربوا منشآت زراعية وشبكات ري وأتلفوا محاصيل زراعية في قرية عين البيضا وخربة الفارسية وقرية بردلة بالأغوار الشمالية، كما قطعوا عدة طرق رئيسية وفرعية في الضفة الغربية، وعرقلوا حركة مرور الفلسطينيين فيها.

وبين التقرير أن قوات الاحتلال حولت البلدتين القديمتين في القدس والخليل إلى ثكنتين عسكريتين، وأغلقت مداخل مدينة نابلس وعدة بلدات في الضفة ومنعت الفلسطينيين من الدخول أو الخروج لتأمين اقتحامات المستوطنين، مشيراً أيضاً إلى هدمها منزلين في حي وادي الجوز وبلدة صور باهر بالقدس وأربعة منازل في قرية سوسيا بالخليل، وتجريفها أرضا زراعية في بلدة بيرين جنوب المدينة.

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