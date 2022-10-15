الذهب ينخفض 5 آلاف ليرة في السوق المحلية

دمشق-سانا

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية خمسة آلاف ليرة سورية عن سعره المعلن أمس الأول، والذي كان قد بلغ للغرام الـ 21 سعر 232 ألف ليرة.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 227 ألف ليرة وسعر شراء 226500 ليرة، بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 194571 ليرة وشراء 194071 ليرة.

وكان سعر غرام الذهب عيار الـ 18 سجل يوم الخميس الماضي سعر مبيع 198857 ليرة وشراء 198357 ليرة.

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