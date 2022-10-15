الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان مستمرة في منطقة سلحب بريف حماة

حماة-سانا

تواصل المستوصفات في منطقة سلحب بريف حماة استقبال المراجعين والمراجعات ضمن الحملة الوطنية للتقصي عن سرطانات “الثدي وعنق الرحم والبروستات”، التي ينفذها البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان حالياً في المحافظة لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للاطمئنان على صحتهم.

وبين مدير مستوصف سلحب الدكتور إياد زينة في تصريح لمراسلة سانا أنه تم التحضير لتنفيذ الحملة في المحافظة منذ بداية الشهر الجاري بتدوين أسماء من يرغب بإجراء الفحوصات خلال هذه الفترة، والتي تشمل سحب دم لمرضى البروستات من الرجال، وأخذ لطاخة رحم وتصوير ماموغراف صدر للنساء، ومع وصول العربة الطبية المتنقلة المجهزة بالكوادر المدربة وجهاز الماموغراف جرى استقبال المرضى لأخذ اللطاخة والتصوير ضمنها.

وأوضح الدكتور زينة أن الإقبال كثيف حتى اليوم وأن المستوصف مستمر بخدمة جميع المراجعين على مدار أيام الحملة التي تستمر في المنطقة لغاية الـ 22 من تشرين الأول.

وذكرت المشرفة على تسجيل الأسماء والاستمارات لجين دوحان أنه بمجرد قدوم المراجع تتم تعبئة استمارة له ليتوجه بعدها إلى العربة للخضوع للتصوير الماموغرافي وإجراء الفحوصات اللازمة.

بدورها الممرضة خلود عدله لفتت إلى الإقبال الجيد للمراجعين وخصوصاً النساء، مشيرة إلى أن النساء اللواتي خضعن للفحوصات والتصوير الماموغرافي والإيكو في حال الاشتباه بأي حالة مرضية يتم تقييمهن وإرسالهن إلى أقرب مشفى.

وأوضحت الممرضة رهام عبود أنه يتم استقبال المريضات فوق سن الأربعين عاماً للتصوير إلا في حال وجود حالة عائلية سابقة بهذا المرض، عندها يتم استقبال المريضة بين عمر 35 و40 عاماً للاطمئنان على صحتها، منوهة بالوعي المتزايد والواضح لدى المراجعات لجهة إدراكهن أهمية إجراء الفحوصات اللازمة ما يسهم بالشفاء المبكر من المرض في حال وجوده.

السيدة عبير إبراهيم مريضة سرطان ثدي اكتشفت المرض خلال الحملات الوطنية المنفذة للتقصي عنه في مشفى السقيلبية عام 2019، معتبرة أن اكتشاف المرض في مراحله الأولى خطوة مهمة أسهمت في رفع نسبة شفائها منه، وهذا ما حدث مع كل من السيدتين رحاب علوش وشادية حميدوش اللتين اكتشفتا المرض خلال حملة مماثلة للتقصي المبكر عن سرطان الثدي في عام 2018 واستمرتا بالفحص وتلقي العلاج منوهتين بدور وأهمية هذه الحملات بالتوعية الصحية للجميع، وتحصين المواطنين من هذا المرض ولا سيما أنهما قبل اكتشاف مرضهما لم تشعرا بأي أعراض أو آلام تبين أنهما مصابتان، ودعت رحاب وشادية جميع السيدات والأمهات للانضمام للحملة والمبادرة بإجراء الفحوصات، حرصا على سلامتهن وسلامة أطفالهن.

وانطلقت الحملة الوطنية للتقصي عن السرطان في محافظة حماة في الـ 19 من أيلول الماضي، وتستمر حتى الـ 9 من تشرين الثاني القادم.

عبدالله الشيخ و إيفانا دي

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