القوات العراقية تقبض على إرهابي في كركوك

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على إرهابي في محافظة كركوك شمال البلاد.

ونقل موقع قناة السومرية نيوز العراقية عن قيادة الشرطة الاتحادية قولها في بيان: “إن قوة من اللواء الثامن عشر التابع للشرطة الاتحادية تمكنت من خلال تنفيذ عملية أمنية من إلقاء القبض على متهم مطلوب إلى المحاكم المختصة وفق المادة الرابعة إرهاب في قرية تل خديجة بناحية الرشاد في كركوك” مشيرة إلى أنه ستتم إحالة الإرهابي إلى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيقات معه.

وكانت القوات العراقية ألقت أمس القبض على 3 إرهابيين بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد.

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