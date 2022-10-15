اختتام بطولة السويداء التنشيطية بالكيك بوكسينغ للبراعم

السويداء-سانا

أقامت اللجنة الفنية لرياضة الكيك بوكسينغ بالسويداء بطولة المحافظة التنشيطية برياضة الكيك بوكسينغ للبراعم بأسلوب اللايت كونتاكت، بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة مثلوا أندية العربي والثعلة والشبيبة والقدرة الخاص.

وفاز بالمراكز الأولى للبطولة التي استضافتها صالة الكيك بوكسيغ بمدينة المزرعة الرياضية للذكور لمواليد 2013 و2014 كل من زين كحول العربي بوزن تحت 24 كغ، وغدير الجبر الثعلة بوزن تحت 27 كغ، وزين الخطيب العربي بوزن تحت 30 كغ، وكريم أبو سرحان الثعلة بوزن تحت 34 كغ، ونسيم الجبر الثعلة بوزن تحت 40 كغ، ووسام مقلد القدرة بوزن تحت 42 كغ، وحيدر الشعراني العربي بوزن تحت 45 كغ، وهاشم حبيب الثعلة بوزن تحت 48 كغ.

وجاء أولاً لمواليد 2015 و2016 و2017 كل من حبيب أبو فخر بوزن تحت 20 كغ الثعلة، ولاعبو العربي قيصر رشيد بوزن تحت 23 كغ، واسكندر هنيدي بوزن تحت 27 كغ، وميار أبو لطيف بوزن تحت 31 كغ.

وفي منافسات الإناث لمواليد 2014 و2015 فازت لاعبات نادي العربي بجميع الأوزان، وهن مجد الحمد بوزن تحت 20 كغ، وفينوس كيوان بوزن تحت 23 كغ، وإيلينا الحناوي بوزن تحت 25 كغ، وسلمى أبو فخر بوزن تحت 29 كغ، وشمس الكيوف بوزن تحت 30 كغ.

وأشار رئيس اللجنة الفنية لرياضة الكيك بوكسينغ بالسويداء راضي الحمد في تصريح لـ سانا إلى أن البطولة نظمت بهدف توفير فرصة احتكاك للاعبين واللاعبات، حيث شهدت مستوى فنياً جيداً، وأفرزت مواهب تبشر بمستقبل واعد باللعبة، كما حظيت باهتمام ومتابعة من أهالي اللاعبين.

وجرى في نهاية البطولة توزيع شهادات على الفائزين الأوائل، بحضور رئيس اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي طارق العفيف، وعضو اتحاد الكيك بوكسينغ المحامي نضال البكفاني، وعضو اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد ناصر النجار.

عمر الطويل

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