الحرارة حول معدلاتها وأمطار متفرقة في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة لهطل أمطار متفرقة في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية، تكون مصحوبة بالرعد أحياناً خاصة في المنطقة الساحلية، ويكون الجو مائلاً للبرودة ليلاً وخاصة على المرتفعات الجبلية.

وحذرت المديرية من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية الغربية والقلمون والجنوبية خلال ساعات الصباح الباكر، فيما تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة في كل المناطق باستثناء المنطقة الشرقية والجزيرة، حيث تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، ويبقى الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد تكون مصحوبة بالرعد أحياناً، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية وخاصة خلال ساعات المساء والليل.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….