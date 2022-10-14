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إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في الضفة الغربية

2022-10-14

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وعزون شرق قلقيلية، وبيت أمر شمال الخليل، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق واثنين بالرصاص.

واستشهد اليوم فلسطينيان، وأصيب العشرات جراء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، إضافة إلى إصابة العشرات خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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