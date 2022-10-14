نحو 50 عاملاً محاصرين تحت الأرض جراء انفجار في منجم فحم شمال تركيا

أنقرة-سانا

أعلنت السلطات التركية أن نحو 50 عاملاً محاصرون على عمق مئات الأمتار تحت الأرض، جراء انفجار وقع في منجم ببلدة أماسرا الساحلية شمال البلاد.

ونقلت شبكة سي إن إن التركية عن رجاي شاكير رئيس بلدية أماسرا قوله في تصريح اليوم: إن” خمسة أشخاص حوصروا على عمق 350 متراً و44 شخصاً أخرين في موقع آخر على عمق 300 متر تحت الأرض في المنجم الواقع ببلدة أماسرا المطلة على البحر الأسود” مشيراً إلى أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث وفتح تحقيق لمعرفة ملابساته.

وأضاف شاكير: “نشتبه بحدوث انفجار لغاز الميثان في المنجم الذي كان بداخله 87 عاملاً”.

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