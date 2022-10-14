فوز حطين على الجزيرة بالدوري الممتاز لكرة القدم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إيغوروف: الوضع الإنساني في مخيم الركبان بمنطقة التنف لا يزال صعباً
2022-10-14
سورية تعرب عن تعازيها وتضامنها مع فنزويلا إثر وفاة عشرات المواطنين نتيجة الأمطار الغزيرة
2022-10-13
الدكتور الغباش: ضرورة دعم سورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
2022-10-13
وزير النفط يبحث مع وزير الطاقة الروسي تعزيز التعاون في مجال الطاقة والتدريب
2022-10-13
السفير صباغ: النهج العدائي لدول غربية حيال الأزمة الأوكرانية دليلٌ على سعيها لتأجيج الحرب وإذكاء النزعة النازية
2022-10-12
الوزير إبراهيم ونظيره الروسي يبحثان آليات متابعة التعاون المشترك وزيادة تبادل الخبرات
2022-10-12
مباحثات سورية إيرانية للتعاون الثنائي في مجالات المشاريع الصغيرة
2022-10-12
محليات
300 عائلة في ريف درعا تتسلم منحة الحدائق المنزلية
2022-10-14
القضاء على عدد من إرهابيي (داعش) خلال عملية أمنية في مدينة جاسم بريف درعا
2022-10-14
مجلس الشعب يشارك افتراضياً في المؤتمر الدولي لأمن المعلومات في سوتشي
2022-10-14
تنور الطين موروث شعبي يحافظ على وجوده في مصياف بريف حماة
2022-10-14
صناعة دبس الرمان.. موروث تقليدي تستخدمه الأسر الريفية للمؤونة والبيع
2022-10-14
الحرارة حول معدلاتها وأمطار متوقعة فوق المرتفعات الساحلية
2022-10-14
بدء صيانة طريق عام دير الزور-الرقة
2022-10-14
رياضة
بفوزه على المجد.. الوثبة ينفرد بصدارة الدوري الممتاز لكرة القدم
2022-10-14
منتخب سورية بكرة القدم للشابات يتحضر للمشاركة في بطولة غرب آسيا
2022-10-14
مانشستر يونايتد الانكليزي يتغلب على أومونيا نيقوسيا القبرصي في الدوري الأوروبي
2022-10-14
اللاذقية تستضيف المرحلة الثالثة من بطولة الدوري السوري الممتاز للكاراتيه
2022-10-14
أرسنال يفوز على بودو جليمت في الدوري الأوروبي
2022-10-13
ميدالية فضية لسورية في اليوم الأول من بطولة آسيا الرابعة لألعاب القوى
2022-10-13
ختام منافسات القوة البدنية بدورة ألعاب جريح الوطن البارالمبية الثانية
2022-10-13
اقتصاد
مسؤول أوروبي: الوضع في بريطانيا يؤكد الحاجة للحذر في الخيارات الاقتصادية
2022-10-14
منطقة اليورو تسجل عجزاً تجارياً قياسياً في آب الماضي
2022-10-14
انخفاض أسعار النفط بفعل مخاوف الركود
2022-10-14
النفط يصعد متأثراً بتراجع الدولار
2022-10-14
الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية مع ترقب زيادة أسعار الفائدة
2022-10-14
وزير النفط يبحث مع وزير الطاقة الروسي تعزيز التعاون في مجال الطاقة والتدريب
2022-10-13
تراجع أسعار النفط
2022-10-13
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الشريط الإخباري
القضاء على عدد من إرهابيي (داعش) خلال عملية أمنية في مدينة جاسم بريف درعا
إيغوروف: الوضع الإنساني في مخيم الركبان بمنطقة التنف لا يزال صعباً
الحرارة حول معدلاتها وأمطار متوقعة فوق المرتفعات الساحلية
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الصناعة والقضايا المتصلة بعملها
فوز حطين على الجزيرة بالدوري الممتاز لكرة القدم
2022-10-14
تصوير: نجم ناصر
فوز حطين على الجزيرة بالدوري الممتاز
2022-10-14
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