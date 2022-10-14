إصابة عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال عليهم في الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة الخليل بالضفة الغريبة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة باب الزاوية وسط المدينة، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم، جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

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