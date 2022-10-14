روسيا تمنع دخول وزيرا خارجية ودفاع الجبل الأسود إلى أراضيها

موسكو-سانا

منعت روسيا دخول وزيري خارجية ودفاع جمهورية الجبل الأسود إلى أراضيها رداً على قرار عدائي اتخذته الأخيرة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان اليوم: “أرسلنا مذكرة إلى سفارة الجبل الأسود في موسكو حول فرض حظر على دخول وزير الخارجية رانكو كريفوكابيتش ووزير الدفاع راشكو كونيفيتش والمدير السابق لوكالة الأمن القومي سافا كينتيرا إلى الأراضي الروسية”، موضحة أن هذا الإجراء يشكل رداً على القرار العدائي الذي اتخذه الجبل الأسود في أيلول الماضي، بإعلان دبلوماسيي السفارة الروسية بمدينة بودغوريتسا (شخصيات غير مرغوب فيها).

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حذر في تموز الماضي من محاولات تقوم بها الدول الغربية لتحويل الجبل الأسود ومقدونيا الشمالية إلى أدوات في لعبتها المناهضة لروسيا على غرار ما فعلت بأوكرانيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc