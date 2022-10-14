إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال مظاهرة قرية بيت دجن

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة الأسبوعية في قرية بيت دجن ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تعتدي بشكل دائم على الفلسطينيين في قرية بيت دجن بغية سرقة أراضيهم وإقامة مستوطنات وتوسيع أخرى في المنطقة.

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