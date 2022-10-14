وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد طبيب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
إيغوروف: الوضع الإنساني في مخيم الركبان بمنطقة التنف لا يزال صعباً
2022-10-14
سورية تعرب عن تعازيها وتضامنها مع فنزويلا إثر وفاة عشرات المواطنين نتيجة الأمطار الغزيرة
2022-10-13
الدكتور الغباش: ضرورة دعم سورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
2022-10-13
وزير النفط يبحث مع وزير الطاقة الروسي تعزيز التعاون في مجال الطاقة والتدريب
2022-10-13
السفير صباغ: النهج العدائي لدول غربية حيال الأزمة الأوكرانية دليلٌ على سعيها لتأجيج الحرب وإذكاء النزعة النازية
2022-10-12
الوزير إبراهيم ونظيره الروسي يبحثان آليات متابعة التعاون المشترك وزيادة تبادل الخبرات
2022-10-12
مباحثات سورية إيرانية للتعاون الثنائي في مجالات المشاريع الصغيرة
2022-10-12
محليات
صناعة دبس الرمان.. موروث تقليدي تستخدمه الأسر الريفية للمؤونة والبيع
2022-10-14
الحرارة حول معدلاتها وأمطار متوقعة فوق المرتفعات الساحلية
2022-10-14
تكريم المشاريع الفائزة في ختام معرض مشاريع الطلاب المتميزة لعام 2022 في كلية الهمك بجامعة دمشق
2022-10-13
معرض للمشاريع الصغيرة للتدريب المهني في درعا
2022-10-13
تجهيز البنية التحتية لإنارة عدة محاور رئيسة في مدينة درعا بالطاقة البديلة
2022-10-13
تقديراً لتضحياتهم… محافظة الرقة تكرم عدداً من أسر الشهداء
2022-10-13
إعلان نتائج المسابقة الوطنية للإبداع والاختراع
2022-10-13
رياضة
مانشستر يونايتد الانكليزي يتغلب على أومونيا نيقوسيا القبرصي في الدوري الأوروبي
2022-10-14
أرسنال يفوز على بودو جليمت في الدوري الأوروبي
2022-10-13
ميدالية فضية لسورية في اليوم الأول من بطولة آسيا الرابعة لألعاب القوى
2022-10-13
ختام منافسات القوة البدنية بدورة ألعاب جريح الوطن البارالمبية الثانية
2022-10-13
الأمريكية غوف تبلغ ثمن نهائي بطولة سان دييغو للتنس
2022-10-13
إدارة جديدة لنادي الشعلة الرياضي بدرعا
2022-10-13
الأمريكيتان كولينز وبيغولا إلى ربع نهائي بطولة سان دييغو للتنس
2022-10-13
اقتصاد
النفط يصعد متأثراً بتراجع الدولار
2022-10-14
الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية مع ترقب زيادة أسعار الفائدة
2022-10-14
وزير النفط يبحث مع وزير الطاقة الروسي تعزيز التعاون في مجال الطاقة والتدريب
2022-10-13
تراجع أسعار النفط
2022-10-13
الذهب يرتفع في السوق المحلية 5 آلاف ليرة
2022-10-13
أكثر من 15 ألف طن إنتاج محافظة الحسكة من القطن
2022-10-13
وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط
2022-10-13
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الشريط الإخباري
إيغوروف: الوضع الإنساني في مخيم الركبان بمنطقة التنف لا يزال صعباً
الحرارة حول معدلاتها وأمطار متوقعة فوق المرتفعات الساحلية
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الصناعة والقضايا المتصلة بعملها
وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد طبيب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين
2022-10-14
2022-10-14
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