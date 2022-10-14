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بوتين: مستعدون لتقديم المساعدة من أجل استعادة نظام الطاقة الموحد لآسيا الوسطى

2022-10-14

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وزارة الدفاع الروسية: استهداف منشآت قيادة عسكرية ومرافق للطاقة في مقاطعتي خاركوف وكييف بأسلحة عالية الدقة وصد محاولة هجوم لقوات أوكرانية على محور كراسني ليمان وتكبيدها خسائر كبيرة

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