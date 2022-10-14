إيغوروف: الوضع الإنساني في مخيم الركبان بمنطقة التنف لا يزال صعباً

موسكو-سانا

قال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سورية أوليغ إيغوروف إن الوضع الإنساني في مخيم الركبان للاجئين المحاصر من قبل قوات الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية لا يزال صعباً.

ونقلت تاس عن إيغوروف قوله للصحفيين إن عدداً كبيراً من اللاجئين ما زالوا محتجزين في مخيم الركبان رغما عنهم، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ مركز المصالحة الروسي بأن المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية والتعليمية لا تصل إليهم.

وقال المسؤول الروسي: “إن القيادة العسكرية الأمريكية تواصل إعاقة وصول بعثة مشتركة من مركز المصالحة الروسي والمنظمات الإنسانية الدولية، لتقييم الوضع الحقيقي في المخيم وإجلاء من تبقى من اللاجئين”.

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