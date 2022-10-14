SCS-NET
الشريط الإخباري

لوكاشينكو: قمنا بتفعيل نظام التهديد الإرهابي المتزايد على الأراضي البيلاروسية

2022-10-14

أستانا-سانا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه تم تفعيل نظام التهديد الإرهابي المتزايد في الأراضي البيلاروسية.

وعلى هامش قمة رابطة الدول المستقلة في أستانا قال لوكاشينكو للصحفيين اليوم وفقا لوكالة تاس: “بسبب التصعيد تم إدخال نظام التهديد الإرهابي المتزايد وبدأنا الإجراءات المتعلقة بنشر مجموعة القوات المتحالفة وأساسها هو الجيش البيلاروسي الذي تعززه بالفعل الوحدات العسكرية الروسية”.

وكان وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي أعلن في وقت سابق اليوم أن بلاده تدرس اتخاذ تدابير انتقامية صارمة في حال تم نشر الترسانات النووية على أراضي بولندا والدول المجاورة الأخرى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

لوكاشينكو: مستعدون لاستئناف توريد المواد الغذائية والأسمدة للغرب

مينسك-سانا أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن استعداد بلاده لاستئناف توريد المواد الغذائية والأسمدة إلى …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved