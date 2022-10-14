لوكاشينكو: قمنا بتفعيل نظام التهديد الإرهابي المتزايد على الأراضي البيلاروسية

أستانا-سانا

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه تم تفعيل نظام التهديد الإرهابي المتزايد في الأراضي البيلاروسية.

وعلى هامش قمة رابطة الدول المستقلة في أستانا قال لوكاشينكو للصحفيين اليوم وفقا لوكالة تاس: “بسبب التصعيد تم إدخال نظام التهديد الإرهابي المتزايد وبدأنا الإجراءات المتعلقة بنشر مجموعة القوات المتحالفة وأساسها هو الجيش البيلاروسي الذي تعززه بالفعل الوحدات العسكرية الروسية”.

وكان وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي أعلن في وقت سابق اليوم أن بلاده تدرس اتخاذ تدابير انتقامية صارمة في حال تم نشر الترسانات النووية على أراضي بولندا والدول المجاورة الأخرى.

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