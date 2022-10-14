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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خلال انطلاق أعمال قمة رابطة الدول المستقلة : هناك جهود مكثفة لانتقال بلدان الدول المستقلة الى التعاملات بالعملات الوطنية

2022-10-14

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