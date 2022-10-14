الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خلال انطلاق أعمال قمة رابطة الدول المستقلة : هناك جهود مكثفة لانتقال بلدان الدول المستقلة الى التعاملات بالعملات الوطنية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تعرب عن تعازيها وتضامنها مع فنزويلا إثر وفاة عشرات المواطنين نتيجة الأمطار الغزيرة
2022-10-13
الدكتور الغباش: ضرورة دعم سورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
2022-10-13
وزير النفط يبحث مع وزير الطاقة الروسي تعزيز التعاون في مجال الطاقة والتدريب
2022-10-13
السفير صباغ: النهج العدائي لدول غربية حيال الأزمة الأوكرانية دليلٌ على سعيها لتأجيج الحرب وإذكاء النزعة النازية
2022-10-12
الوزير إبراهيم ونظيره الروسي يبحثان آليات متابعة التعاون المشترك وزيادة تبادل الخبرات
2022-10-12
مباحثات سورية إيرانية للتعاون الثنائي في مجالات المشاريع الصغيرة
2022-10-12
سانا تتسلم جائزة أفضل خبر بعد فوزها بالمرتبة الأولى في مسابقة اتحاد وكالات أنباء البحر المتوسط
2022-10-12
محليات
الحرارة حول معدلاتها وأمطار متوقعة فوق المرتفعات الساحلية
2022-10-14
تكريم المشاريع الفائزة في ختام معرض مشاريع الطلاب المتميزة لعام 2022 في كلية الهمك بجامعة دمشق
2022-10-13
معرض للمشاريع الصغيرة للتدريب المهني في درعا
2022-10-13
تجهيز البنية التحتية لإنارة عدة محاور رئيسة في مدينة درعا بالطاقة البديلة
2022-10-13
طقس الجمعة.. الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل أمطار فوق المناطق الساحلية
2022-10-13
إعلان نتائج المسابقة الوطنية للإبداع والاختراع
2022-10-13
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الصناعة والقضايا المتصلة بعملها
2022-10-13
رياضة
مانشستر يونايتد الانكليزي يتغلب على أومونيا نيقوسيا القبرصي في الدوري الأوروبي
2022-10-14
أرسنال يفوز على بودو جليمت في الدوري الأوروبي
2022-10-13
ميدالية فضية لسورية في اليوم الأول من بطولة آسيا الرابعة لألعاب القوى
2022-10-13
ختام منافسات القوة البدنية بدورة ألعاب جريح الوطن البارالمبية الثانية
2022-10-13
الأمريكية غوف تبلغ ثمن نهائي بطولة سان دييغو للتنس
2022-10-13
إدارة جديدة لنادي الشعلة الرياضي بدرعا
2022-10-13
الأمريكيتان كولينز وبيغولا إلى ربع نهائي بطولة سان دييغو للتنس
2022-10-13
اقتصاد
الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية مع ترقب زيادة أسعار الفائدة
2022-10-14
وزير النفط يبحث مع وزير الطاقة الروسي تعزيز التعاون في مجال الطاقة والتدريب
2022-10-13
تراجع أسعار النفط
2022-10-13
الذهب يرتفع في السوق المحلية 5 آلاف ليرة
2022-10-13
أكثر من 15 ألف طن إنتاج محافظة الحسكة من القطن
2022-10-13
وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط
2022-10-13
غربلة وتعقيم أكثر من 6 آلاف طن من بذار القمح في درعا
2022-10-13
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الشريط الإخباري
الحرارة حول معدلاتها وأمطار متوقعة فوق المرتفعات الساحلية
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الصناعة والقضايا المتصلة بعملها
وسط إقبال متزايد… مركز التسوية في مدينة حماة يواصل استقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم
الدكتور الغباش: ضرورة دعم سورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
وزير النفط يبحث مع وزير الطاقة الروسي تعزيز التعاون في مجال الطاقة والتدريب
المهندس عرنوس: ضرورة تعزيز المصادر المائية المغذية لمدينة دمشق لضمان أمنها المائي
الخارجية: سورية تؤكد وقوفها إلى جانب إيران وترفض التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية
التعليم العالي تصدر نتائج مفاضلة فرز طلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية
تكريم 43 من الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية بمختلف فروعها
وزير الداخلية للضباط خريجي دورة القيادات الوسطى: تعزيز سلطة القانون ومكافحة الجرائم بجميع أنواعها
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة خلال انطلاق أعمال قمة رابطة الدول المستقلة : هناك جهود مكثفة لانتقال بلدان الدول المستقلة الى التعاملات بالعملات الوطنية
2022-10-14
2022-10-14
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